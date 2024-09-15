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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Широкий хвост (Россия, Петр I)

Разновидность: Широкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I" Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Широкий хвост. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Русское Наследие за 6300000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
9506 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
3556 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numision - December 10, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨД (1704) "Портрет молодого Петра I" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1704 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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