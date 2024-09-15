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1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Широкий хвост (Россия, Петр I)
Разновидность: Широкий хвост
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨД (1704) года "Портрет молодого Петра I". Широкий хвост. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Русское Наследие за 6300000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.
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Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Дата 27 апреля 2023
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2022
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Дата 9 июня 2022
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Дата 10 апреля 2022
Сохранность F
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Дата 26 января 2022
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Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
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