Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨЗ (1707) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (246) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
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