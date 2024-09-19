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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨЗ (1707) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (246) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗ (1707) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Александр за 11500 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Heritage - November 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU58 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Heritage - November 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU55 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨЗ (1707) БК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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