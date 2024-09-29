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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 грош Петра I - Россия

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1 грош 1724 Пробный

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1724 R4 0 0
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