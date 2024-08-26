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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1717 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨЗI (1717) БК
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД
Средняя цена 660 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 копейка ҂АΨЗI (1717) WД
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Денга ҂АΨЗI (1717) ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ
Средняя цена 20 $
Продажи
0 27
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