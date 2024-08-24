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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨЗI (1717)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 6400 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 BN RNGA
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НД на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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