Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НД (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨЗI (1717)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком НД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 6400 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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