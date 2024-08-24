Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НДЗ (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨЗI (1717)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 21 сентября 2023
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