Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НДЗ (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НДЗ - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года НДЗ - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨЗI (1717)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком НДЗ. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Katz (8)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (24)
  • RedSquare (9)
  • Roma Numismatics (4)
  • Russiancoin (5)
  • SINCONA (4)
  • Александр (9)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) НДЗ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1717 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск