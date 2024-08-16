Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨЗI (1717) года WД (Россия, Петр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨЗI (1717)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком WД. Это медная монета периода Петра I
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
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