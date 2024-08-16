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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨЗI (1717) года WД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года WД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года WД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨЗI (1717)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком WД. Это медная монета периода Петра I

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) WД на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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