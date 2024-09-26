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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨЗI (1717) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨЗI (1717) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨЗI (1717) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨЗI (1717)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨЗI (1717) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roma Numismatics (1)
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨЗI (1717) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность F15
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Где продать?

Для продажи Денга 1717 "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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