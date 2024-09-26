Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨЗI (1717) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨЗI (1717)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨЗI (1717) года "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность F
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Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF30
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Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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