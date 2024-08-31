Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨЗI (1717) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨЗI (1717)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU50
Цена
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