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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨЗI (1717) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨЗI (1717)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨЗI (1717) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе SINCONA AG за 5250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 1 копейка ҂АΨЗI (1717) МД на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1717 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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