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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (637) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
880 $
Цена в валюте аукциона 76100 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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