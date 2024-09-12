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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1699 года

Пробные монеты

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Полтина 1699 Пробная
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Top lot
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Rhenumis
Аукцион 12 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
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