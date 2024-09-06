Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года OK "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года OK "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года OK "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах" со знаком OK. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Agora (2)
  • AURORA (17)
  • Busso Peus (3)
  • CNG (3)
  • Coins.ee (3)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (20)
  • Grün (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • HAYNAULT (1)
  • Heritage (8)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (7)
  • Künker (31)
  • London Coin Galleries (1)
  • New York Sale (4)
  • Niemczyk (3)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rare Coins (14)
  • Rauch (6)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (6)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (19)
  • Денга1700 (1)
  • Знак (6)
  • Империя (11)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
864 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1725 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск