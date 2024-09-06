Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года OK "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах" со знаком OK. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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