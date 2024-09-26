Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" в рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: "СПБ" в рукаве
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" в рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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