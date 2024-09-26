1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" в рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" в рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность AU (3) XF (19) VF (24) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (4) VF25 (1) F15 (1) Сервис RNGA (1) NGC (1)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (3)

Cieszyńskie CN (1)

Heritage Eur (1)

Katz (3)

Künker (4)

Rare Coins (12)

Rauch (1)

SINCONA (3)

UBS (1)

WCN (1)

Westfälische (1)

Александр (8)

Империя (2)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (2)