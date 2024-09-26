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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". "СПБ" в рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: "СПБ" в рукаве

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" "СПБ" в рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" "СПБ" в рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. "СПБ" в рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Александр за 32000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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