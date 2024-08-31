Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Русское Наследие за 300000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Александр (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
300000 $
Цена в валюте аукциона 300000 USD
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1725 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 18 сент. 2024
Категория
Год
Поиск