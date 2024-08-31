Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Русское Наследие за 300000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
300000 $
Цена в валюте аукциона 300000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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