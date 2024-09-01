Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах". Без знака монетного двора (Россия, Петр I)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6518 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
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