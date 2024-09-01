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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах". Без знака монетного двора (Россия, Петр I)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в латах". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6518 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Gorny & Mosch (1)
Россия 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
977 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
13582 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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