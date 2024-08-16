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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках". Знак монетного двора "СПВ" (Россия, Петр I)

Разновидность: Знак монетного двора "СПВ"

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" Знак монетного двора "СПВ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" Знак монетного двора "СПВ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в наплечниках" со знаком СПВ. Знак монетного двора "СПВ". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе SINCONA AG за 140000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
59205 $
Цена в валюте аукциона 5500000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
67039 $
Цена в валюте аукциона 5000000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Империя - June 11, 2010
Продавец Империя
Дата 11 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПВ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Империя - June 25, 2009
Продавец Империя
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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