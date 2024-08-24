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Пробный 1 рубль 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Россия, Екатерина I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1725 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4304 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1300 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2018.
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