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Пробный 1 рубль 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" - цена монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1638,05 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1725 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4304 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 1300 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2018.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробный) на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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