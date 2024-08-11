Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в наплечниках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
8494 $
Цена в валюте аукциона 610000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF35 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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