Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Солнечный, портрет в наплечниках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (2)
  • Александр (8)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
8494 $
Цена в валюте аукциона 610000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF35 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе НИКО - August 9, 2017
Продавец НИКО
Дата 9 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе НИКО - April 19, 2017
Продавец НИКО
Дата 19 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Солнечный, портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Солнечный, портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1725 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск