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Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы со щитами (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Орлы со щитами
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Орлы со щитами. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Империя за 1500000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
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- Империя (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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