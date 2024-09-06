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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы со щитами (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Орлы со щитами

Аверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Орлы со щитами - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Орлы со щитами - цена монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 163,8 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Орлы со щитами. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Империя за 1500000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (3)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Империя (1)
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Solidus Numismatik - June 30, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 30 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
47952 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность VF
Цена
22596 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривна 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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