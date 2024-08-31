Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.

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