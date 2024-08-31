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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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