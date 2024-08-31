Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6052 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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