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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Полтина Екатерины I - Россия

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Полтина 1726

Московский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 R 0 1641726 Новодел R2 0 22
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Полтина 1726-1727

Московский тип, портрет вправо
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 R1 0 361727 R 0 80
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Полтина 1726

Петербургский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 СПБ R, R1, R2 1 1391726 Без знака монетного двора R1 0 11
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Полтина 1726-1727

Петербургский тип, портрет вправо
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 СПБ R2 0 31726 Без знака монетного двора R3 0 51727 СПБ R, R1 0 62
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