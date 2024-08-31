Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полтина Екатерины I - Россия
Полтина 1726Московский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1726 R 0 1641726 Новодел R2 0 22
Полтина 1726-1727Московский тип, портрет вправо
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1726 R1 0 361727 R 0 80
Полтина 1726Петербургский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1726 СПБ R, R1, R2 1 1391726 Без знака монетного двора R1 0 11
Полтина 1726-1727Петербургский тип, портрет вправо
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1726 СПБ R2 0 31726 Без знака монетного двора R3 0 51727 СПБ R, R1 0 62
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