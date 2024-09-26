Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1727 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3189 $
Цена в валюте аукциона 291312 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
36725 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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