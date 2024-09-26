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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1727 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Полтина 1727 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1727 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3189 $
Цена в валюте аукциона 291312 RUB
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
36725 $
Цена в валюте аукциона 3400000 RUB
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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