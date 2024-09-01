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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1726 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Полтина 1726 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1726 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6547 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5800 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1355 $
Цена в валюте аукциона 122500 RUB
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
948 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе MS67 - April 3, 2019
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Gärtner - February 8, 2019
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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