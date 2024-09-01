Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1726 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6547 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5800 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- Künker (5)
- MARCINIAK (1)
- MS67 (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (3)
- SINCONA (1)
- Westfälische (1)
- Александр (4)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1355 $
Цена в валюте аукциона 122500 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 3 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 8 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск