Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Редкие Монеты за 23000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
7871 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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