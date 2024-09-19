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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Редкие Монеты за 23000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
14870 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
7871 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS65
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе CNG - January 6, 2008
Продавец CNG
Дата 6 января 2008
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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