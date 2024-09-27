Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Редкие Монеты за 57500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
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295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
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Дата 3 июня 2024
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2023
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Дата 30 января 2023
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Дата 23 ноября 2022
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Дата 24 июня 2022
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Дата 8 июня 2022
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Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
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Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU58
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Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
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