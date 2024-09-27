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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Редкие Монеты за 57500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU58
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
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Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность VF30 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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