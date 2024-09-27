Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 331 проданному на аукционе Редкие Монеты за 57500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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