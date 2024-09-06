Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе AURORA за 1700000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
23553 $
Цена в валюте аукциона 2151169 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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