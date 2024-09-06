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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Московский тип, портрет влево". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе AURORA за 1700000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
23553 $
Цена в валюте аукциона 2151169 RUB
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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