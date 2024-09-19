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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Künker (1)
  • Империя (1)
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
2376 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - February 11, 2011
Продавец Империя
Дата 11 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
37522 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена
******
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Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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