Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2011.

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