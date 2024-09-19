Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Без знака монетного двора
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23 проданному на аукционе Империя за 1100000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (3)
- Künker (1)
- Империя (1)
Продавец Империя
Дата 11 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
37522 $
Цена в валюте аукциона 1100000 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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