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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
14140 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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