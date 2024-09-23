Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полтина
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6296 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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