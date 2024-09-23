Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6296 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (4) AU (12) XF (14) VF (27) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (2) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (1) F12 (1) Сервис RNGA (3) NGC (4)

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