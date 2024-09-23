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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Полтина 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полтина
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6296 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность F12
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность VF
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50 RNGA
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1727 "Петербургский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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