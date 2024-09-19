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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривна 1726 года СПБ (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Гривна 1726 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Гривна 1726 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,438)
  • Вес 2,66 гр
  • Чистого серебра (0,0375 oz) 1,1651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна 1726 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9750 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5364 $
Цена в валюте аукциона 473333 RUB
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность MS60 RNGA
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Гривна 1726 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривна 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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