Гривна 1726 года СПБ (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна 1726 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9750 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

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