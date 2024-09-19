Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривна 1726 года СПБ (Россия, Екатерина I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,438)
- Вес 2,66 гр
- Чистого серебра (0,0375 oz) 1,1651 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Гривна
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна 1726 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9750 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5364 $
Цена в валюте аукциона 473333 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
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Где продать?
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