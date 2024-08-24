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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Медь (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел. Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Медь. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 6055 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 16000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.

Сохранность
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Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS63
Цена
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
21885 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Christie's - June 14, 1979
Из коллекции Пантелимона V, Синадино
Продавец Christie's
Дата 14 июня 1979
Сохранность VF
Цена
900 £
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 29, 1910
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 29, 1910
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 мая 1910
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривна 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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