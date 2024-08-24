Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Медь (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел. Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 19 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Гривна
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Медь. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 6055 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 16000 EUR. Торги состоялись 17 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess & Bank Leu (1)
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Christie's (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
21885 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Из коллекции Пантелимона V, Синадино
Продавец Christie's
Дата 14 июня 1979
Сохранность VF
Цена
900 £
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Гривна 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск