Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полполтины 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орел со щитом (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Орел со щитом
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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