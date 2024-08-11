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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полполтины 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орел со щитом (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Орел со щитом

Аверс монеты - Пробная Полполтины 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Орел со щитом - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная Полполтины 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Орел со щитом - цена монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 409,5 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полполтины
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Полполтины 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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