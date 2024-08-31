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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке". Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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