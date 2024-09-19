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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1726 года НД. Дата снизу вверх (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Дата снизу вверх

Аверс монеты - 5 копеек 1726 года НД Дата снизу вверх - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1726 года НД Дата снизу вверх - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком НД. Дата снизу вверх. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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