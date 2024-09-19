5 копеек 1726 года НД. Дата снизу вверх (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком НД. Дата снизу вверх. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность UNC (2) AU (16) XF (19) VF (36) F (2) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (6) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (6) VF25 (4) VF20 (1) DETAILS (1) BN (1) Сервис ННР (2) NGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (7)

CNG (1)

Gorny & Mosch (2)

Katz (12)

Künker (1)

MUNZE (2)

Numisbalt (2)

Rare Coins (15)

Rauch (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (8)

SINCONA (1)

Teutoburger (1)

Wójcicki (1)

Александр (9)

Империя (1)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (9)

НИКО (1)

Русское Наследие (2)