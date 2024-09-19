Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1726 года НД. Дата снизу вверх (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Дата снизу вверх
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Набережный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком НД. Дата снизу вверх. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
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Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Где продать?
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