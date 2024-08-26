Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке" (Россия, Екатерина I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 копейка
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке". Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 2045 проданному на аукционе The New York Sale за 115000 USD. Торги состоялись 5 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- New York Sale (2)
- Rare Coins (2)
- Империя (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 BN
Цена
19303 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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