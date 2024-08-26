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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке" - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке" - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1726 года "Номинал в рамке". Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 2045 проданному на аукционе The New York Sale за 115000 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (2)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
11135 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 BN
Цена
19303 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
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Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" (Пробная) на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1726 "Номинал в рамке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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