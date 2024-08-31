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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1726 года. Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 рубля 1726 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 2 рубля 1726 года Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,156

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1726 года. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8075 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
31324 $
Цена в валюте аукциона 2900000 RUB
Россия 2 рубля 1726 на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
37500 $
Цена в валюте аукциона 37500 USD
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - September 9, 2005
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - September 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 сентября 2005
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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