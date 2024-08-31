Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1726 года. Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,156
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 2 рубля
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1726 года. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8075 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
31324 $
Цена в валюте аукциона 2900000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
37500 $
Цена в валюте аукциона 37500 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 сентября 2005
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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