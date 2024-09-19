Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1726 года КД. Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком КД. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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