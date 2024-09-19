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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1726 года КД. Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1726 года КД Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1726 года КД Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком КД. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
1498 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64
Цена
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1740 $
Цена в валюте аукциона 1740 USD
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 копеек 1726 КД на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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