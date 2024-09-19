5 копеек 1726 года КД. Новодел (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком КД. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (30) XF (1) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (14) MS62 (4) MS60 (1) XF40 (1) SP64 (1) SP63 (1) RD (1) RB (4) BN (7) Сервис NGC (9) RNGA (5) PCGS (2)

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