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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 81,9 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
1760 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе MUNZE - June 5, 2019
Продавец MUNZE
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC PL
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC PL
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Империя - April 27, 2012
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробные) на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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