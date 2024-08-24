Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 81,9 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
1760 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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