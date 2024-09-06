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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные Полполтины 1726 года СПБ. "СПБ" без точек (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" без точек

Аверс монеты - Пробные Полполтины 1726 года СПБ "СПБ" без точек - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробные Полполтины 1726 года СПБ "СПБ" без точек - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 6,25 гр
  • Чистого серебра (0,1507 oz) 4,6875 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полполтины
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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