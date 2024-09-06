Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные Полполтины 1726 года СПБ. "СПБ" без точек (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" без точек
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 6,25 гр
- Чистого серебра (0,1507 oz) 4,6875 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полполтины
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Полполтины 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск