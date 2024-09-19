Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Большой орел (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIБУРХЬ. Большой орел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Редкие Монеты за 25000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

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