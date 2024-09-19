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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Большой орел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Большой орел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" Большой орел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" Большой орел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIБУРХЬ. Большой орел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Редкие Монеты за 25000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Rare Coins (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Solidus Numismatik (3)
  • Spink (1)
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Solidus Numismatik - November 25, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Solidus Numismatik - March 17, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Solidus Numismatik - November 4, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 4 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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