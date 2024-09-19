Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Большой орел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Большой орел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 копейка
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIБУРХЬ. Большой орел. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Редкие Монеты за 25000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (2)
- Rare Coins (1)
- Roma Numismatics (1)
- Solidus Numismatik (3)
- Spink (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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