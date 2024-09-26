Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Серебро (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел. Серебро
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Серебро. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Продавец Schulman
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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