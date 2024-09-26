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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Серебро (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел. Серебро

Аверс монеты - Пробная Гривна 1726 года Новодел Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная Гривна 1726 года Новодел Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года. Новодел. Серебро. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.

Сохранность
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Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS60 RNGA
Цена
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS60 RNGA
Цена
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Schulman - May 12, 2016
Продавец Schulman
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Christie's - June 14, 1979
Россия Гривна 1726 (Пробная) на аукционе Christie's - June 14, 1979
Из коллекции Пантелимона V, Синадино
Продавец Christie's
Дата 14 июня 1979
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривна 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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