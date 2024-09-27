Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные Полполтины 1726 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные Полполтины 1726 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи Полполтины 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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