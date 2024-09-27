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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные Полполтины 1726 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные Полполтины 1726 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробные Полполтины 1726 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,573)
  • Вес 6,25 гр
  • Чистого серебра (0,1151 oz) 3,5812 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полполтины
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные Полполтины 1726 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе MS67 - October 10, 2018
Продавец MS67
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 21, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе НИКО - April 19, 2017
Продавец НИКО
Дата 19 апреля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полполтины 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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