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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 рубля 1726 года СПБ (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Пробные 2 рубля 1726 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробные 2 рубля 1726 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 38,80 - 39,46 гр
  • Диаметр 47 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 рубля 1726 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 2 рубля 1726 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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