Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 рубля 1726 года СПБ (Россия, Екатерина I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 рубля 1726 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе SINCONA AG за 1000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
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