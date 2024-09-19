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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Гривенник 1726 года "Меншиков". Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный Гривенник 1726 года "Меншиков" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробный Гривенник 1726 года "Меншиков" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Гривенник 1726 года "Меншиков". Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 24683 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23000 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Александр (1)
Россия Гривенник 1726 "Меншиков" (Пробный) на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Гривенник 1726 "Меншиков" (Пробный) на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Россия Гривенник 1726 "Меншиков" (Пробный) на аукционе Heritage - April 18, 2011
Россия Гривенник 1726 "Меншиков" (Пробный) на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

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