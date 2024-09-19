Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Гривенник 1726 года "Меншиков". Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Гривенник 1726 года "Меншиков". Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 24683 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23000 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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