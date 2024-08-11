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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1726 года МД (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 5 копеек 1726 года МД - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1726 года МД - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком МД. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3700 RUB
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2966 RUB
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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