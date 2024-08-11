5 копеек 1726 года МД (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком МД. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.

Сохранность UNC (3) AU (10) XF (39) VF (45) F (6) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (6) XF45 (7) XF40 (5) VF35 (2) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (5) F15 (1) DETAILS (5) BN (3) Сервис NGC (5) RNGA (1)

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