Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1726 года МД (Россия, Екатерина I)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком МД. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 USD. Торги состоялись 12 ноября 2016.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 10 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 16 ноября 2023
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF45
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
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Где продать?
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