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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Малый орел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Малый орел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" Малый орел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" Малый орел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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