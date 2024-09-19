Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1726 года МД. Дата "1276" (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Дата "1276"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком МД. Дата "1276". Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Baldwin's (1)
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (4)
- Александр (4)
- Русское Наследие (1)
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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