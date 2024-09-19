5 копеек 1726 года МД. Дата "1276" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком МД. Дата "1276". Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность AU (5) XF (1) VF (4) F (2) Сохранность (слабы) AU53 (2) AU50 (3) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (1) F12 (1) BN (1)