Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1726 года МД. Дата "1276" (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Дата "1276"

Аверс монеты - 5 копеек 1726 года МД Дата "1276" - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1726 года МД Дата "1276" - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком МД. Дата "1276". Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3600 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (4)
  • Александр (4)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 29478 RUB
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность VF20 BN
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность F12
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 5 копеек 1726 МД на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины I Монеты России 1726 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск