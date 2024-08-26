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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные Полполтины 1726 года СПБ. "СПБ" разделяют точки (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" разделяют точки

Аверс монеты - Пробные Полполтины 1726 года СПБ "СПБ" разделяют точки - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробные Полполтины 1726 года СПБ "СПБ" разделяют точки - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,573)
  • Вес 6,25 гр
  • Чистого серебра (0,1151 oz) 3,5812 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Полполтины
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные Полполтины 1726 года со знаком СПБ. "СПБ" разделяют точки. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе SINCONA AG за 300000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
275464 $
Цена в валюте аукциона 21000000 RUB
Россия Полполтины 1726 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полполтины 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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