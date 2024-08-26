Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные Полполтины 1726 года СПБ. "СПБ" разделяют точки (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" разделяют точки
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,573)
- Вес 6,25 гр
- Чистого серебра (0,1151 oz) 3,5812 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Полполтины
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные Полполтины 1726 года со знаком СПБ. "СПБ" разделяют точки. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе SINCONA AG за 300000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- SINCONA (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Где продать?
Для продажи Полполтины 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск