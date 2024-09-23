Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1726 года (Россия, Екатерина I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,156
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 2 рубля
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1726 года. Это золотая монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 135000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
130000 $
Цена в валюте аукциона 130000 USD
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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