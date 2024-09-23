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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1726 года (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 2 рубля 1726 года - цена золотой монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 2 рубля 1726 года - цена золотой монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,156

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1726 года. Это золотая монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Александр за 135000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
130000 $
Цена в валюте аукциона 130000 USD
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
19363 $
Цена в валюте аукциона 17503 EUR
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 2 рубля 1726 на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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