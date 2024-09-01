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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIБУРХЬ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Russiancoin за 925000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (1)
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
10393 $
Цена в валюте аукциона 925000 RUB
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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