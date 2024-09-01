Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная 1 копейка 1726 года ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная 1 копейка 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIБУРХЬ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 691 проданному на аукционе Russiancoin за 925000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
10393 $
Цена в валюте аукциона 925000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск